Kee-Yoon et son premier EP "Palli Palli"

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit Kee-Yoon qui vient de sortir son premier EP intitulé Palli Palli.

Kee-Yoon : de l’humour à la chanson

On connaissait l’humoriste franco-coréenne Yee-Koon : ex-avocate au barreau de Paris, elle a tout quitté pour une carrière artistique et nous a fait rire avec ses sketchs irrésistibles. Elle revient aujourd’hui en chantant !

Après le single Vivante, Yee-Koon sort son premier EP, Palli Palli, autrement dit : « Vite vite », qui a été réalisé, arrangé et produit par Sylvie Hoarau, ex-Brigitte, et dont est extrait le single Le plus beau jour de ma vie.

Elle sera en concert à L’Européen à Paris le 1er février 2023.

Décibels, la chronique

Ce mercredi 25 janvier, on a une pensée pour le chanteur grec préféré des Français, Demis Roussos, qui nous a quittés il y a 8 ans jour pour jour et pour la star américaine du R'n'B, Alicia Keys qui fête ses 42 ans de talent !

Aujourd’hui, le nouveau sigle de Mylène, le retour d’Eagle Eye Cherry et polémique à l’Eurovision.