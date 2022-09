Keren Ann, entre émotions et cordes avec le Quatuor Debussy

Keren Ann est l'invitée d'Emilie Mazoyer dans "Décibels". L'artiste se livre sur son parcours, ses huit albums solo mais aussi son dernier travail avec le Quatuor Debussy qui a donné lieu à une tournée qui reprend ses plus grands titres, réarrangés pour la guitare et les cordes. Délicieux !

C'est une musique envoûtante. Pour ses vingt ans de carrière, l'artiste Keren Ann, d'origine israélienne et néerlandaise, propose dix de ses titres revisités pour la voix, la guitare et les cordes avec le Quatuor Debussy. En tournée, Keren Ann se produira dans la salle du Trianon à Paris le 03 octobre prochain et à Lyon le 29 novembre. L'artiste en est à son huitième album solo. Elle compose aussi pour le cinéma et le théâtre.

Inspirée par son parcours et ses lieux de vie, née aux Pays-Bas, ayant grandi en Israël, puis New-York, Keren Ann vit aujourd'hui à Paris. Elle chante autant en anglais qu'en français !

Keren Ann est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels.

Décibels, la chronique

