Kyo et les 20 ans de l'album "Le Chemin"

Ils voulaient juste une dernière danse. Le groupe Kyo l'ont fait durer 20 ans ! Leur album "Le Chemin" est sorti le 13 janvier 2003, cela ne nous rajeunit pas ! Le disque s'est depuis écoulé à 1,5 million d'exemplaires vendus et cumule 115 millions de lectures sur les plateformes de streaming.

À l'époque, "Le Chemin" avait remporté trois Victoires de la muisque, dont celle de l'album révélation.

Le groupe, qui s'est rencontré dans les Yvelines à l'époque du collège, a bien grandi depuis. Les artistes se produiront le 2 décembre 2023 au Zénith de Paris pour un moment forcément empreint de nostalgie !

