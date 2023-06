La Caravane passe pour son nouvel album « Hôtel Karavan »

La Caravane passe est dans « Décibels » pour son nouvel album « Hôtel Karavan ».

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit La Caravane passe qui fête ses 20 ans avec la sortie d’un nouvel album Hôtel Karavan.

Bon anniversaire La Caravane !

Pour fêter joyeusement, et avec la générosité qu’on lui connaît, ses 20 ans, le groupe aux accents folks et tziganes offre 20 titres qui font la part belle à de nombreux invités, comme Rachid Taha (ses derniers titres en studio), Flavia Coelho, Sanseverino, Sandra Nkaké, Tryo, Danakil, Stochelo Rosenberg, Tato Garcia, Haidouti Orkestar...

HOTEL KARAVAN teaser

« Que le 20 coule à flots, que vos 20 ans soient 30 rugissants, que votre exploration de la musique puisse aller 20 mille lieues sous les mers et que l’Hôtel Karavan puisse exister encore 20 mille ans. »

La Caravane passe entame une tournée en France et à l’étranger jusqu’à la fin de l’année 2023, avec notamment un concert le 10 novembre à La Cigale à Paris.

