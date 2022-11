La Grande Sophie, et son album "La vie moderne" à paraître

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit La Grande Sophie, pour son album, La Vie moderne, qui paraît bientôt.

Le 9e album de La Grande Sophie

L’auteur-compositrice-interprète La Grande Sophie va bientôt sortir son 9e album : deux singles, « La mer » et « Vendredi », extraits de La Vie moderne, annoncent l’atmosphère de ce nouvel album, entre nostalgie et espoir.

Grande habituée de la scène depuis ses débuts et son premier album La Grande Sophie s’agrandit sorti en 1997, La Grande Sophie repart en tournée cet automne et début 2023 : elle sera notamment à Paris du 28 au 30 novembre prochain au Théâtre de l’Atelier et à Meaux le 10 décembre.

Décibels, la chronique

Un Français sur 10 pense que la terre est plate, mais alors ? Qui est le complotiste dans votre open space ? Trop occupés à enquêter, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale. Pas de souci, Émilie Mazoyer vous raconte tout !

Aujourd’hui, le retour d’Iggy Pop et de Starmania et la chanson de soutien au combat des Iraniennes.