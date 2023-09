Ladaniva : l'explosion de la Musique-Monde Franco-Arménienne

Découvrez le phénomène musical international, Ladaniva, qui réinvente la musique du monde avec une fusion audacieuse de sonorités franco-arméniennes et de pop moderne.

Dans le paysage musical contemporain, il est rare de rencontrer une expérience sonore aussi riche et envoûtante que celle proposée par Ladaniva. Ce duo franco-arménien, désormais établi comme un phénomène musical international, dévoile son premier album , apportant un vent de fraîcheur à la musique du monde et à la pop moderne. Leur création, que l'on pourrait qualifier de "musique-monde", transcende les frontières musicales et culturelles, tout en dynamisant le format pop anglo-saxon.

La musique de Ladaniva est un voyage sonore qui vous transporte dans des contrées lointaines tout en restant profondément enracinée dans l'héritage franco-arménien de ses membres. Les mélodies envoûtantes et les arrangements subtils fusionnent avec des rythmes balkaniques et des harmonies vocales captivantes pour créer une expérience auditive unique en son genre.

LADANIVA - SHAKAR (Official Video)

Ce qui distingue Ladaniva, c'est sa capacité à transcender les limites de la musique traditionnelle pour créer quelque chose de tout à fait nouveau et innovant. Le groupe réinvente ce que l'on appelle trop étroitement le folklore des Balkans en le fusionnant avec des éléments de la pop moderne, créant ainsi une alchimie musicale captivante.

Le duo, composé de membres talentueux qui incarnent à la fois la France et l'Arménie, réussit à capturer l'essence même de ces deux cultures dans leur musique. Cet album nous invite à explorer de nouveaux horizons tout en célébrant la richesse de la diversité culturelle.

LADANIVA - Je Voulais (Official Video)