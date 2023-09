Le parolier de Bashung, Polnareff et Mika se livre

Doriand est auteur-compositeur-interprète, mais il est surtout l’un des derniers paroliers à exercer ce métier « à l’ancienne », profession et expérience qu’il a décidé de raconter dans son autobiographie, Un homme de paroles.

Doriand, parolier de Michel Polnareff, Mika, Alain Bashung, Sylvie Vartan, Lio, Julien Doré, Camelia Jordana, Emmanuelle Seigner, L5 et bien d’autres, s’est exercé à l’écriture avec son premier livre, une autobiographie : Un homme de paroles .

Avant de se faire connaître sous le nom de Doriand, Laurent Lescarret, jeune homme issu d’une famille modeste, quitte Bordeaux au début des années 90 pour tenter sa chance dans la musique. Rêvant de chanter, il fait tout pour rencontrer ses idoles : s’il a la chance d’être adoubé par Etienne Daho et Lio, il est également confronté à la dureté du showbiz et à la difficulté de s’imposer dans ce domaine.

Sa carrière musicale, qui compte cinq albums à son actif, s'entremêle également avec son talent de parolier. Finalement, ce sont ses collaborations avec des artistes renommés tels que Michel Polnareff, Alain Bashung, Mika, Keren Ann, Lio, Sylvie Vartan, Helena Noguerra, Julien Doré, et bien d'autres encore, qui lui permettent de vivre de sa passion.

En se plongeant dans la vie de ces chanteurs, Doriand raconte comment ces artistes font partie intégrante de sa propre existence. Son autobiographie offre l'occasion de révéler ces liens à la fois artistiques et personnels, parsemés d'anecdotes amusantes et touchantes, qui jettent une lumière nouvelle sur la création de succès comme "Toutes les femmes de ta vie" ou "Elle me dit".

Son livre est d’ores-et-déjà disponible !