Le Rennais Lujipeka, nommé "révélation masculine" aux Victoires de la musique

Disque d'or avec son titre "Poupée Russe", le rappeur rennais Lujipeka est l'invité d'Émilie Mazoyer avant la cérémonie des Victoires de la musique 2022 où il est nommé dans la catégorie "révélation masculine".

"Promis, on ira voir la mer." Le rappeur rennais Lujipeka âgé de 27 ans est nommé aux Victoires de la musique 2023 dans la catégorie "révélation masculine". Il vient de publier la réédition de son album Montagnes Russes.

En pleine ascension dans sa carrière solo, l'artiste s'était fait connaître avec son groupe Columbine qui a produit quatre albums entre 2016 et 2018.

En solo, Lujipeka a son tube : "Poupée Russe". Il a aussi fait les premières parties des concerts d'Angèle récemment.

Le chanteur se produira au Zénith de Paris le 31 mars prochain, une première pour lui. Sa tournée dans toute la France l'emmènera aussi à Lyon, Istres, Avignon ou encore Nancy.

Lujipeka est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

Aujourd'hui, mercredi 8 février, Jonathan fête ses 55 ans ! Le Jonathan de "David et Jonathan" bien évidemment ! On espère qu'il est venu pour son anniversaire. L'actu musicale du jour : le 6ème album de Matmatah, DJ Snake au Superbowl et le prix du jury de la BD Rock .