Le Talent France Bleu 2023, Malo', célébre "La vie"

Si vous êtes des fidèles de France Bleu, vous connaissez forcément notre invité du soir puisqu'il s'agit de Malo', le Talent France Bleu 2023 ! Il vient nous présente "La vie", son dernier single.

Chanteur et auteur-compositeur franco-australien, Malo' a enregistré son premier album, The Old Way, 17 ans lors de en Australie, un album 0 comme il le dit mais il ne s'interdit pas de le sortir un jour. Après un premier album en Français en 2017 et une tournée de 2 ans, c'est sur le plateau de Destination Eurovision que le public français découvrira vraiment le chanteur. Depuis quelques semaines, c'est avec le single "La vie" que vous l'entendez, notamment sur France Bleu :

La vie

Annonciateur d'un nouvel album, le single est encensé par la critique. Extériorisé ce qu'il ressens : voilà comment il perçoit ses chansons. Sur La Vie, Malo' nous dit qu'il voulait "aller plus en profondeur sur nos questionnements et ce qui fait qu'on est là, à tel moment dans cet endroit là. C'est quand même drôlement aléatoire. Il faut accepter ce qu'on nous offre et ce qu'on nous donne".

Après son EP Pause en 2022, Malo' s'apprête donc à sortir son second album en Français. Il a pu tester ses nouvelles chansons lors d'une grande tournée estival des festivals : "C'était une grande chance d'avoir pu partir. Ca m'a permis de tester des choses et aussi d'orienter certaines décisions. j'ai changé deux titres. Ca m'a aussi fait prendre confiance qu'il me manquait un titre qui devrait sortir très bientôt". L'album est à venir avant le début d'année 2024.

Parmi les belles rencontres de Malo' : Jean-Louis Aubert : "Il m'a pris sous son aile, il m'a fait visité Paris. On s'est raconté des tonnes d'histoires, on a écrit plein de chansons ensemble et on a fait ce duo sur mon album". Une si belle rencontre que c'est Malo' qui fait la première partie des Insus au Stade de France, avant même de sortir un album : "Ca tombait pile au bon moment. Il m'a appelé deux jours avant. Je n'étais pas du tout prêt mais on sortait de résidence pour préparer la première tournée de l'album Be/Être et j'ai dis 'Ok'."

Malo' est l'invité d'Emilie Mazoyer dans Décibels, l'émission !

