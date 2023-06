Les coulisses de la fête de la musique à Reims

"Décibels" s'installe dans les coulisses de la fête de la musique 2023, en direct de Reims. Au programme : rencontres avec les artistes, actualités musicales et découvertes avant la nuit la plus courte de l'année.

La fête de la musique 2023 s'installe dans la cité des sacres pour célébrer l'été et les partitions. "Décibels" pose ses valises dans les coulisses de cette soirée orchestrée par France Télévision et diffusée sur France Bleu et France 2 le mercredi 21 juin 2023, en direct de la Chaussée Bocquaine de Reims, près du stade Auguste Delaune.

Trois heures trente de show. La mise en scène et la chorégraphie du spectacle sont signées Kamel Ouali et la présentation assurée par Laury Thilleman et Garou. Au programme sur scène : Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Pascal Obispo, Matt Pokora, Dave, Patrick Fiori, Hoshi, Juliette Armanet, L’héritage Goldman, Amir, Naps, Santa ou encore Pierre de Maere.

Les plus grands succès de ces 41 dernières années seront à l'honneur, entre tubes et découvertes.

Émilie Mazoyer vous fait découvrir les coulisses de la soirée et vous fait rencontrer les artistes et vivre l'ambiance des préparatifs de la fête de la musique avec France Bleu Champagne-Ardenne .

Retrouvez aussi l'ambiance de la fête dans les quatre coins de la France avec la participation des stations du réseau France Bleu.

En cette fête de la musique, Lana Del Rey et Amel Bent font relâche pour célébrer leurs 38 ans, et chez Manu Chao aussi on sort les bougies ! 62 pour être précis ! Écoutez la chronique du jour : France Bleu fête la musique, KISS copie ABBA et un joli dossier hommage à Tina Turner .