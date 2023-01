Stéphane : son nouvel album "Madame" et son concert à l'Hyper Weekend Festival

"J'avais toujours pas saisi, on peut pas me quitter." Avec ses chansons éclatantes, elle sera possiblement l'une des plus belles découvertes musicales d'Hyper Weekend Festival. Originaire de Suisse, Stéphane a choisi d'appeler son premier album Madame. Il sortira le 20 janvier. La chanteuse baigne dans un univers familial musical depuis toute petite. Pour Stéphanie, l'adolescence rime avec guitare électrique.

En 2022, elle sort un titre, "Nouveau Départ" qu'elle a composé en se nourrissant d'une dispute amicale. Elle a déjà un EP éponyme à son actif, enregistré en 2021.

Artiste aux multiples talents, Stéphane est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

On la retrouvera le vendredi 20 janvier 2022 à 18h00 sur la scène de l'Hyper Weekend Festival. Des extraits du concert seront retransmis sur France Bleu dimanche 22 janvier 2022 entre 20h et 22h.

Décibels, la chronique

