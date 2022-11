Louis Chedid et son album "En noires et blanches"

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit Louis Chedid, en tournée actuellement pour l’album, En noires et blanches, qu’il propose avec Yvan Cassar.

Louis Chedid et Yvan Cassar : un album et une tournée

Dans l’album En noires et blanches, Louis Chedid revisite ses chansons, d’Ainsi soit-il aux Absents ont toujours tort, en piano-voix avec Yvan Cassar, pianiste, chef d’orchestre et arrangeur entre autres de Johnny Halliday, Claude Nougaro et Charles Aznavour. On redécouvre ainsi le répertoire du chanteur, porté par une intensité et une émotion nouvelles.

Louis Chedid est actuellement en tournée avec Yvan Cassar : ils seront à Vierzon le 19 novembre, à Caluire-et-Cuire le 29 novembre, à Boulogne-Billancourt le 30 novembre et Enghin-les-Bains le 11 décembre.

Décibels, la chronique

Chaque être humain lâche en moyenne 350 000 pets en une vie, mais pourquoi votre ado a-t-il décidé de Tous les libérer en votre présence ? Trop occupés à vous lamenter, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale. Pas de souci, Émilie Mazoyer vous raconte tout !

Aujourd’hui, un show de Noël pour Benjamin Biolay, un nouvel album pour Jul et un autre pour Peter Gabriel.