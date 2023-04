Louise Attaque au France Bleu Live festival des 2 Alpes

Louise Attaque est dans « Décibels » pour son concert au France Bleu Live Festival des 2 Alpes.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit le groupe Louise Attaque, qui poursuit le France Bleu Live Festival des 2 Alpes avec son concert ce 19 avril au Palais des sports de la station de ski.

Avec ce cinquième album Planète Terre, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix renouent avec l’esprit des débuts de Louise Attaque, en proposant un son épuré, accompagnés de textes ciselés : La frousse, Sortir de l’ordinaire ou encore Nous n’aurons peur de rien sont quelques-uns des titres de ce dernier album qui se mêleront ce soir aux tubes inoubliables du groupe, comme Ton invitation ou Les nuits parisiennes…

Ce sera une soirée iséroise baignée de rythmes pop rock et humanistes à laquelle assisteront spectateurs et auditeurs de France Bleu.

Aujourd'hui 19 avril, on célèbre la série américaine la plus mal élevée et la plus fan de musique aussi avec Elton John, Lady Gaga, les Rolling Stones ou Paul McCartney qui ont tous eu droit à leur épisode : Les Simpsons fêtent leurs 36 ans !

