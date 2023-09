"Lovebox" : Quand Marc Lavoine et Cerrone fusionnent pour une expérience musicale inédite

Deux légendes de la musique française se sont réunies pour créer Lovebox, un projet musical qui allie l'élégance vocale de Marc Lavoine à l'effervescence électronique de Cerrone. Plongez dans un univers sonore où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Lovebox, c'est la rencontre exceptionnelle entre deux artistes incontournables de la scène française. Marc Lavoine, romancier à succès, coach sensible de "The Voice", et acteur polyvalent, s'associe à Cerrone, le pionnier du disco dont la musique a influencé des générations entières. La voix chaleureuse de l'un fusionne avec les beats électro légendaires de l'autre pour un résultat à la fois moderne et intemporel.

Dans ce projet deux textes de Marc Lavoine se superposent, "Toi mon amour" et "Comment allez-vous ?". Un mashup aussi intrigant qu'addictif. Ensemble, ils réinventent leurs morceaux phares et les combinent de manière surprenante, créant une expérience musicale captivante. Cette Lovebox met en pratique l'axiome de Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Marc Lavoine, @cerroneofficial - Lovebox (Official Video)

L'idée de Lovebox est née lors d'une réflexion de Marc Lavoine sur sa tournée. En observant la Techno Parade, l'inspiration a frappé, et l'idée de fusionner les univers musicaux de Lavoine et Cerrone est née.

Cette collaboration est le témoignage d'une créativité sans limites et d'un désir partagé d'explorer de nouveaux horizons musicaux. L'union de ces deux artistes talentueux ouvre la voie à de futures collaborations prometteuses, loin des contraintes de l'industrie musicale. Lovebox, c'est bien plus qu'un simple projet musical, c'est une célébration de la passion et de l'art.