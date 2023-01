Mademoiselle K et son dernier album

Après 5 ans d'absence depuis la sortie de son précédent album, Mademoiselle K était de retour en 2022 avec un nouveau disque éponyme.

Katerine Gierak produit ses musiques sous son propre label, Kravache, qu'elle a créé en 2013.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mademoiselle K est l'invitée d' Émilie Mazoyer dans « Décibels » sur France Bleu.

Décibels, la chronique

Emilie Mazoyer au rapport pour votre dose quotidienne d'actualités musicales... Et aujourd'hui ce sont les anniversaires de Lara Fabian, 53 ans, de Jimmy Page (Led Zeppelin), 79 ans, et de la star américaine de la folk, Joan Baez, 82 ans. Dans l'actu du jour : Françoise Hardy dans les 200 meilleurs chanteurs, The Weeknd et ses records et des cours de chant pour Sardou.