Plongez dans les coulisses fascinantes de la musique pop et rock avec le tout dernier ouvrage de Marc Maret, "Un tube peut en cacher un autre." Des révélations étonnantes qui vous feront redécouvrir vos chansons préférées d'une manière totalement nouvelle.

Marc Maret révèle les secrets cachés des plus grands tubes de la musique Pop et Rock

Il est parfois difficile de croire, à l'écoute d'une chanson qui colle si bien à l'image d'une ou d'un artiste, qu'elle a en fait été écrite pour quelqu'un d'autre. C'est pourtant le cas de nombreux tubes, parmi les plus célèbres de l'histoire de la musique. Dans " Un tube peut en cacher un autre " Marc Maret, Directeur artistique et responsable de la synchronisation chez P.M.G – Wise Music Group et ancien directeur de la programmation de FIP Radio, révèle les mystères qui se cachent derrière les plus grands succès de la musique.

Il dévoile ces histoires méconnues qui ont façonné la musique que nous chérissons. Avec une profonde connaissance du monde de la musique, il nous entraîne dans un voyage fascinant à travers l'histoire de la pop et du rock, révélant les véritables génies derrière certains des plus grands hits de tous les temps.

Saviez-vous que le super hit de Whitney Houston, « I Will Always Love You », était en fait une chanson de Dolly Parton, la star de la musique country ? "Un tube peut en cacher un autre" décèle les secrets de 100 tubes emblématiques, et autant d'anecdotes et d'histoires de la musique pop et rock des années 1950 à aujourd'hui.

C'est sûr avec le livre "Un tube peut en cacher un autre", vous n'écouterez plus vos chansons préférées de la même façon. Disponible en librairie depuis 28 septembre 2023.