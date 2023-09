Martin Solveig : "Même si c'est de la dance music, on a le droit de mettre un peu de fond"

Le DJ parisien emblème de la "french touch" est de retour avec un cinquième album, "Back to life" à découvrir en octobre. Un "retour à la vie" donc dont le premier single "Now or never" est annonciateur.

Martin Solveig sort son nouvel album "Back to life" accompagné d'un premier single "Now or never"

Allez, on se rafraichit la mémoire, Martin Solveig, vous l'avez probablement découvert avec ça :

Martin Solveig & Dragonette - Hello

Depuis, le DJ français digne représentant de la French Touch aux côtés de David Guetta et Bob Sinclar**, un courant musical international apparu dans les années 90, a enchaîné les collaborations et les succès. En 2012, c'est notamment lui qu'on retrouve derrière le son de Madonna sur l'album "MDNA". Aujourd'hui, il revient avec la chanteuse Faouzia et le single "Now or never", une chanson qui invite à l'introspection et au questionnement de notre quotidien.

Un peu plus de 20 ans de carrière, mais cinq albums "seulement" à son actif, un choix que Martin Solveig explique : "J'ai été pris dans le grand 8 de mon milieu artistique avec énormément de dates partout dans le monde, beaucoup de voyages, pas assez de temps en studio et une industrie qui, avec le streaming ou les radios, nous incite, dans la dance music, à sortir des titres pour plutôt faire la fête".

Mais comme pour tout le monde, le COVID a bousculé sa routine : "Ca m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de prendre du recul et de réaliser que quand on a plus de temps et de respirations, on fait plus de musique. Avec le recul, je comprends que ce n'était pas possible de faire plus que deux ou trois titres par an". Une pause qui lui permet aussi de réfléchir sur sa musique : "Même si c'est de la dance music, on a le droit de mettre un petit peu de fond et de réfléchir un peu".

Martin Solveig, Faouzia - Now Or Never

Au micro d'Emilie Mazoyer, Martin Solveig revient aussi sur Alma Studio , sa plateforme de podcasts dédiée aux enfants ! De l'audio uniquement donc, pas d'interaction avec l'écran : "L'audio pour les enfants, je suis sûr que c'est l'avenir" et d'ajouter "on n'a pas encore aujourd'hui d'études très précises sur les effets délétères des écrans sur les très jeunes enfants mais ça commence à être très clair [...] avec ces pédiatres qui appellent de plus en plus à la vigilance". Parmi les voix à retrouver prochainement : Gérard Jugnot, Virgine Efira, Léa Seydoux ou encore Adèle Exarchopoulos.

Sa formation classique, sa sensibilité aux voix, son succès outre-Atlantique, ses collaborations et quelques indiscrétions sur son prochain album : Martin Solveig raconte tout à Emile Mazoyer sur France Bleu !

Décibels, la chronique

Et aujourd'hui, dans l'actu musicale de ce 5 septembre : Carton pour Armanet, divorce pour Britney et le coup de gueule de Goldman !