MIKA dévoile "C'est la vie" : un hymne à l'amour et à la résistance

MIKA fait son grand retour avec un single puissant, "C'est la vie", qui annonce un nouvel album 100% francophone. Cette chanson, à la fois libératrice et profonde, célèbre l'amour, la résilience, et les multiples identités de l'artiste.

Dans le monde de la musique, MIKA est synonyme d'énergie, de joie de vivre, et de mélodies entraînantes. Mais aujourd'hui, il nous surprend avec une nouvelle facette de son talent. Avec son tout dernier single, "C'est la vie", l'artiste britannico-libanais nous offre une chanson profonde, chargée d'émotion et d'un message puissant.

"C'est la vie" est bien plus qu'une simple chanson. C'est un hymne à l'amour, à la résistance, à la capacité de se réinventer malgré les défis que la vie nous lance. MIKA explore une nouvelle dimension de son art en s'exprimant entièrement en français, un choix qui lui permet de se connecter encore plus profondément avec son public francophone tout en nous offrant une expérience musicale riche et authentique.

MIKA - C’est la Vie (Official Music Video)

Ce titre fait écho à l'un de ses précédents succès, "Elle me dit", mais il va plus loin. C'est un manifeste d'un homme qui se réveille un matin et décide enfin de dire "JE" et "MOI", avec toute la richesse de son passé et la promesse d'un futur lumineux.

Mais c’est également un hommage touchant à sa mère, qui a laissé une empreinte indélébile dans sa vie. L'artiste se souvient de sa mère en évoquant un portrait qu'elle avait dessiné pour son anniversaire, un portrait de lui avec une tête fleurie.

Le titre est d’ores et déjà disponible !