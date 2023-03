Mikaëll Lavollé et Antoine Benichou pour This is Blindtest

Émilie Mazoyer reçoit Mikael Lavollé et Antoine Bénichou, deux des trois co-fondateurs de This is Blindtest, premier blindtest à reconnaissance vocale.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit Mikaël Lavollé et Antoine Benichou, qui, avec Augustin Jaudeau, ont fondé This is Blindtest , premier blindtest à reconnaissance vocale.

Des salles dédiées au blindtest

Les trois cofondateurs de This is blindtest ont ouvert deux lieux à Paris pour tester ses connaissances musicales : au Trinquet Village dans le 16e arrondissement et au restaurant Môm dans le 17e, plusieurs salles sont proposées pour jouer en famille ou entre amis.

Les playlists dans le jeu se divisent entre trois thèmes : classiques, originaux et interdits aux moins de 30 ans. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, pour les amateurs de blindtest !

Ils proposent également des kits permettant de jouer en entreprise ou pour un événement, ainsi qu' une formule licence qui permet de "franchiser" le concept partout en France. À Lyon chez Exalto, Rennes chez Soccer Rennais, Rouen chez Espace Loisirs, Laval chez Espace Games et Saint-Étienne chez Good Time 43, on peut ainsi découvrir également les joies du blindtest.

Saint-Étienne est l'une des villes où il est désormais possible de jouer au blindtest, puisque This is Blindtest propose désormais des franchises de leur concept

Décibels, la chronique

Ce lundi 13 mars, on se rappelle ''que la montagne est belle'' en mémoire de Jean Ferrat qui nous a quittés le 13 mars 2010, il avait 79 ans, et puis un bisou et 64 bougies pour Pascal Légitimus des Inconnus.

Aujourd’hui, l’annonce choc de La zarra, le grand retour de U2 et Cloclo par Cloclo .