Mirko Banovic réunit les plus grands duos d’Arno sur un même album, “Les duettes”

Comme souvent chez le chanteur belge, ces rencontres sont nées dans l’urgence, sans chichi, sans tralala mais toujours avec cœur et passion.

L’album “Les Duettes” réunissant les plus beaux duos d’Arno est disponible depuis le 8 septembre

De belles histoires. De belles rencontres. Féminines et masculines. Jamais commandées, souvent improbables, toujours bienveillantes et guidées par l’instinct. “Les Duettes” réunit 18 collaborations d’Arno, 18 duos qui rappellent qu’il n’y a jamais eu de barrière chez le chanteur de charme ostendais. Derrière cette compilation, le complice de toujours, le directeur musical et bassiste d'Arno, Mirko Banovic.

Jane Birkin, Mireille Mathieu, Stromae, Christophe, Ibrahim Maalouf, BJ Scott... Arno aimait partager le micro avec ses confrères, toutes générations confondues. Dans “Les Duettes”, pas de fil conducteur, si ce n’est le respect, la sincérité et la chanson populaire.

Ils ont changé ma chanson

Mirko Banovic est l’invité d’Emilie Mazoyer. Ensemble, ils reviennent sur la genèse de cet album et les histoires et anecdotes autour des différents enregistrements.

