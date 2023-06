More Women On Stage : le festival qui célèbre les femme sur scène

Du 3 au 4 juin 2023, le festival “More Women On Stage” donne un coup de projecteur aux femmes présentes dans le milieu de la musique !

Le "More Women On Stage Festival" propose une programmation musicale majoritairement féminine

Mettre en avant les artistes féminines et les actrices du domaine musical de nos territoires, c'est le pari de l'association More Women On Stage qui organise des événements en France pour encourager les musiciennes à se professionnaliser et cherche à mettre en avant les métiers féminins de l'économie de la musique.

Pour la fondatrice de l'association, Lola Frichet, tout a commencé en 2021 lors d'un concert où elle était l'unique musicienne sur scène. Elle décide alors d'écrire “More Women On Stage” (plus de femmes sur scène) au dos de sa basse et de la retourner à la fin du show.

En 2022, l'association nouvellement créée a organisé son premier festival à Paris ainsi que d'autres événements dans toute la France. Concerts à la programmation musicale majoritairement féminine, conférences, tables rondes... Le festival More Women On Stage est de retour les 3 et 4 juin 2023 avec des artistes comme Mademoiselle K, Ottis Cœur ou encore Suzane. Pour en profiter, direction le Petit Bain , dans le 13e arrondissement de la capitale.

Ottis Cœur - Laisse-moi

Pour nous en parler, Sacha Rosenberg est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

