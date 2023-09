Nepita : le Poète du Groove

Dans une fusion envoûtante de blues, soul et pop indé, Alexandre Diani, l'artiste au parcours extraordinaire, nous livre son EP "Pas Pareil" comme un récit de vie en musique.

Alexandre Diani, tel un Martin Eden des temps modernes, a tracé sa propre voie dans le monde de la musique. Originaire de Corse, il a grandi au son des classiques de la chanson française, chantant aux côtés de sa mère infirmière. Mais sa quête de l'extraordinaire l'a poussé à explorer de nouveaux horizons.

À 15 ans, il découvre le chant polyphonique corse, marquant le début de son voyage musical. Au fil des années, il explore le rock, le blues, inspiré par des icônes comme Nina Simone et Jimi Hendrix. Parallèlement, il poursuit des études universitaires, devenant enseignant d'anglais tout en jouant dans un groupe de pop-rock et en écrivant un mémoire sur Charles Dickens. En 2020, la pandémie l'incite à quitter l'enseignement pour se consacrer à la musique. Deux mois en Guadeloupe à bord d'un voilier donnent vie à ses rêves musicaux.

De cette aventure est né l'EP "Pas Pareil", une collection de chansons qui capturent l'essence de sa vie et de son voyage. Avec son groupe Nepita, en collaboration avec le producteur Iannick Ristorcelli, Alexandre Diani a créé un manifeste musical où chaque note est soigneusement choisie pour raconter une histoire. Ses chansons sont des instantanés de sa vie, des histoires de décalage et d'aspiration, chantées avec une voix qui oscille entre le soul-blues et la pop indé.

NEPITA - Pas Pareil

L'EP est un hommage à la diversité musicale qui a nourri son âme, avec des sons qui évoquent la nostalgie des lumières irlandaises, la chaleur de la soul des années 80, et les rythmes hypnotiques de la French Touch. Alexandre Diani est un artiste qui ose être différent, qui se moque des frontières musicales pour créer sa propre symphonie.