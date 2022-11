Émilie Mazoyer reçoit le journaliste et écrivain Olivier Cachin pour les 40 ans de « Thriller » de Michael Jackson.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit le journaliste Olivier Cachin pour les 40 ans de Thriller de Michael Jackson.

40 ans de « Thriller » de Michael Jackson

L’album Thriller de Michael Jackson est sorti le 18 novembre 1982 : il est resté plus de 500 semaines dans le classement des albums du Billboard (classement américain) et s’est vendu à plus de 100 millions d’exemplaires.

Un coffret double CD comprenant le chef-d'œuvre original et un CD bonus de raretés et de démos est publié à l’occasion des 40 ans de l’album mythique.

Le journaliste Olivier Cachin, auteur notamment de deux biographies consacrée à Michael Jackson : Michael Jackson, pop life (Alphée Éditions paru en 2009), et Michael Jackson, métamorphoses musicales (GM Éditions, paru en 2017), vient nous parler de cet événement.

Le 30 novembre prochain, France Bleu consacre une journée spéciale pour fêter cet anniversaire !

Décibels, la chronique

Trop occupés à chercher une tenue violette pour la grande manifestation féministe #NousToutes du 19 novembre... Y'a pas de vanne, allez-y, c'est demain partout en France ! Vous avez un peu délaissé l'actualité musicale. Pas grave, Émilie Mazoyer vous raconte tout ce qu'il se passe !

Aujourd'hui, du nouveau pour Angèle, le jeu Hit quizz années 80 et l’anniversaire de Kim Wilde.