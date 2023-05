Philippe Lavil pour son album "Sous le même soleil"

Dans son dernier album "Sous le même soleil", Philippe Lavil revisite ses succès, livre deux titres inédits et s'offre la compagnie de Claudio Capéo.

Les plus grands succès de Philippe Lavil, réorchestrés et réinterprétés en bonne compagnie. Dans son dernier album studio, "Sous le même soleil", paru le 21 avril 2023, Philippe Lavil revisite ses morceaux d'autrefois, réarrangés et chantés en duo, notamment avec le chanteur Claudio Capéo sur le titre Elle préfère l'amour en mer.

Philippe Lavil donne un coup de projecteur à ses musiques intemporelles et toujours dans l'air du temps.

Le chanteur a dévoilé deux morceaux inédits : Ne m'oublie pas et Au pays des vermeils.

Elle préfère l'amour en mer (feat. Claudio Capéo) (Edit)

Philippe Lavil est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

