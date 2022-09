Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Pierre de Maere auteur-compositeur-interprète originaire du Brabant Wallon en Belgique, nous présente son premier single Un jour je marierai un ange. Ce titre s'est fait une belle place dans les charts français cet été.

Le 21 juin 2022, il est invité à se produire sur la scène de la Fête de la Musique à Montpellier, en direct sur France 2 et France Bleu. À l'issue de sa prestation, il reçoit des mains de Nathalie André, Directrice des programmes et de la musique de France Bleu, son premier prix "Talent France Bleu", récompensant la sortie de son 1er EP "Un jour, je".

Pierre de Maere, dandy moderne

À califourchon entre la musique, la mode, la photo. Le style Pierre de Maere (prononcer mare) est à l'image des audaces vestimentaires du jeune belge : flamboyant, irisé, mutant. Il cultive son jardin et dessine son monde intérieur, ose sans filet les télescopages stylistiques tout en prenant soin de ne jamais s'éloigner du champ des possibles offert par la culture pop. Une gueule à l'innocente beauté, androgyne et perçante. Grand, silhouette longiligne, coupe au bol, gestuelle expressive. Dandy moderne, esthète à l'extravagance chic. Déjà on devine une identité qui peut sans cesse se modeler et se renouveler au gré des désirs. Pierre de Maere a passé la première moitié de son existence à Bruxelles, avant que ses parents ne décident de déménager dans une ferme à Walhain, petite commune du centre de la Belgique. De l'ennui, beaucoup, le forçant à stimuler sa créativité. Des oreilles ivres de morceaux populaires, des premières compositions à l'âge de douze ans. Ni cours de chant ni solfège, seulement quelques cours de batterie. Autodidacte, il absorbe connaissances et informations avec une rapidité anormale, saute d'une passion à l'autre dans un élan d'engagement total. L'adolescence est marquée par une frénésie photographique en lien avec la mode. Il passe aussi rapidement par les Beaux-Arts à Anvers, enseignement qu'il juge trop conceptuel. Lui est convaincu que son destin doit se conjuguer avec envergure et audace. Lorsqu'il replace il y a un et demi la musique au centre de ses intérêts, cet éduqué enfant du désordre ne fait pourtant pas de plans sur la comète.

Pierre de Maere appartient à cette génération qui ne s'encombre pas des références ou des classifications. C'est un garçon qui lit l'intégrale de Picsou au coin du feu, Pink Floyd en fond sonore. Fasciné aussi par Willy Wonka de Charlie et la Chocolaterie et Lady Gaga. Comprendre par là qu'il aime les personnalités singulières. Il compose au piano et à l'ordinateur comme on imagine un cocktail en tentant des combinaisons, précisant les dosages, affinant les associations. L'écriture sème, elle, des balises, joue sur les multiples lectures, défie les codes. Charme fou et mouvant des morceaux, un peu comme si Stromae faisait des câlins à Yelle, Rufus Wainwright et à la pop des eighties.

