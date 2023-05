Pierre de Maere pour la tournée de son premier album

Quatre mois après la sortie de son premier album "Regarde-moi", le jeune chanteur belge Pierre de Maere nous parle de sa tournée de concerts.

Avant même d'avoir publié son premier album, Pierre de Maere remplissait déjà les salles parisiennes de la Cigale et du Trianon, avec seulement six chansons. Avec Un jour, je marierai un ange, le jeune chanteur belge a connu un succès fulgurant grâce à la mélodie pop et ses paroles entêtantes. Le morceau a connu un "effet TikTok", lui permettant d'être certifié single platine.

Le premier album Regarde-moi publié le 27 janvier 2023 a été composé par l'artiste, entre clavier et ordinateur, et avec la complicité de son frère Xavier.

Pierre de Maere est en tournée dans toute la France. Il vient de se produire le 12 mai dans la mythique salle parisienne de l'Olympia et sera sur la scène du Zénith de Paris le 28 mars 2024. En attendant, on peut le retrouver sur la route des festivals cet été : Solidays, les Francofolies de La Rochelle ou encore les Vieilles Charrues...

À écouter Pierre de Maere

PIERRE DE MAERE - Enfant de (clip officiel)

Pierre de Maere est l'invité d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

À écouter La Playlist de Pierre de Maere

Décibels, la chronique

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une voix qui a bercé nos années 90 : la chanteuse des Fugees et de l'inoubliable "Killing me softly", Lauryn Hill, souffle ses 48 bougies. Écoutez la chronique du jour : la colère des Biolay, une guitare cassée par Kurt Cobain et le retour de Calogero .