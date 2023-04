Pierre Perret pour son album "Ma vieille carcasse"

Pierre Perret est dans « Décibels » pour son nouvel album « Ma vieille carcasse ».

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Pierre Perret pour son nouvel album Ma vieille carcasse, qui sort ce 14 avril, et pour sa tournée dans toute la France.

Le rire de Pierre Perret

On ne présente plus l’auteur-compositeur-interprète de titres aussi célèbres que Les Jolies Colonies de vacances, Le Zizi, Lily ou Mon p’tit loup. Né en 1934 à Castelsarrasin en Haute-Garonne, Pierre Perret aime convoquer tous les registres de la langue française, jouer avec les mots avec une fausse candeur et un vrai humour.

C’est encore le rire qui résume le mieux les 12 nouvelles chansons de son dernier album, Ma vieille carcasse : Pierre Perret passe ainsi « du grand éclat de rire au rire jaune » pour notre plus grande joie.

Pierre Perret est en tournée dans toute la France depuis le 19 février et jusqu’au 15 décembre 2023.

Il sera notamment à Annecy le 28 avril, à Rennes le 8 octobre et à Bordeaux le 17 octobre.

Décibels, la chronique

Ce 14 avril, on met à l'honneur un des meilleurs guitaristes de tous les temps : le grand Ritchie Blackmore du groupe anglais Deep Purple, 78 ans ! Bon anniversaire !

Et Émilie Mazoyer nous parle des 20 ans de"8 Mile" d'Eminem, du nouvel album des Blankass et de la révolution française du disco .