Princess Erika : son nouvel album « J’suis pas une sainte »

« Je ne veux pas le paradis. » Princess Erika est de retour 4 ans après son titre « Délivrée », avec son nouvel album « J’suis pas une sainte ». La chanteuse et actrice Erika Dobong'a y fait résonner des sonorités reggae et mélodieuses dans onze titres. Elle avait été nommée aux Victoires de la musique en 1993 dans la catégorie « Révélation variétés féminine ».

Son nouvel album a été enregistré dans la Meuse.

Princess Erika est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans « Décibels » sur France Bleu.

Décibels, la chronique

