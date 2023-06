Reims : top départ pour le festival La Magnifique Society

Friederike Röder pour le concert de Global Citizen au pied de la Tour Eiffel

Le grand concert "Power Our Planet : Live in Paris" pour la lutte contre la pauvreté dans le monde a lieu le 22 juin 2023 à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Au programme : Lenny Kravitz, Billie Eilish ou encore H.E.R.