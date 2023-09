Revivez l'histoire d'Altamont, le concert maudit des Stones en BD

Retour en 1969. Alors que le festival Woodstock vient de faire briller la côte Est des Etats-Unis, la côte Est organise son propre Woodstock : Altamont. Parmi les groupes : les Rolling Stones. Rien ne va se passer comme prévu.

Altamont, souvent surnommé "Le concert maudit des Stones", est en réalité un festival, la réponse de la côte Ouest des Etats-Unis à la côte Est et son Woodstock. Parmi les invités, les Rolling Stones ! 300 000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous peace, love et rock’n’roll qui aura finalement lieu sur la piste automobile. Mais rien ne va se passer comme prévu notamment à cause du service de sécurité : les Hells Angels, rémunérés à la bière. Le concert marquera la fin d'une époque : celle du peace and love et des hippies.

Herik Hanna, auteur de la BD Altamont est l'invité d'Emilie Mazoyer.