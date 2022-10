Richard Gotainer et son nouveau spectacle

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Richard Gotainer nous présente son spectacle, Gotainer ramène sa fraise, actuellement au théâtre du Lucernaire à Paris.

Richard Gotainer ou la passion des mots

L’ancien rédacteur de pub et star des années 80, avec son incontournable Youki ou son Mambo du décalco, a toujours aimé les bons mots et les formules chocs. Dans son nouveau spectacle, Gotainer ramène sa fraise, il a choisi de les faire entendre autrement. Il dit, interprète et revisite ainsi une vingtaine de ses textes de chansons sans les chanter, mais accompagné d’un musicien, Pierre Delage.

Une façon originale et décalée, à l’image du chanteur-auteur, de pénétrer dans l’univers de Richard Gotainer, mais aussi de redonner aux mots leur force et leur beauté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le spectacle Gotainer ramène sa fraise est à l’affiche du théâtre du Lucernaire jusqu’au 31 décembre 2022.

Décibels, la chronique

Trop occupés à calculer le nombre de jours qu'il reste avant l'été (252, ça va être long ç't'affaire), vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Émilie Mazoyer vous raconte tout ce qu'il se passe. Aujourd’hui, l'atelier chanson de Gauvain Sers, Starman de Bowie aux enchères et une pensée pour Tonton David.