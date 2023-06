Sam Bernett est dans « Décibels » pour son livre « Johnny Circus. La tournée cauchemar de Johnny Hallyday »

Ce soir, elle reçoit Sam Bernett pour son livre Johnny Circus. La tournée cauchemar de Johnny Hallyday , publié aux éditions de L’Archipel.

« Johnny Circus » ou la tournée catastrophe de Johnny Hallyday

Sam Bernett, journaliste RTL et Europe 1 et amateur des nuits parisiennes, a côtoyé les plus grandes stars des années 60 à 90. Ses émissions dédiées à la chanson et au rock, notamment le « Super Club RTL », sont devenues cultes.

Il raconte dans ce livre un épisode particulièrement incroyable qu’il a vécu auprès de Johnny Hallyday : la tournée « Johnny Circus » qu’en 1972 le chanteur a voulue hors norme.

« Pour cette tournée, j’ai loué un immense chapiteau où se déroulera tous les soirs un spectacle total avec des danseurs, des numéros de cirque, des orchestres. J’y mettrai toutes mes forces », déclare-t-il à ses fans. Cette tournée se révélera un véritable fiasco…

« Johnny Circus. La tournée cauchemar de Johnny Hallyday », de Sam Bernett, est publié aux éditions de L'Archipel

Décibels, la chronique

Nous sommes le 13 juin, c'est l'anniversaire d'un artiste électro français que le monde entier nous envie. On lui doit notamment le tube Disco Maghreb : joyeux anniversaire DJ Snake !

La chronique : Des nouvelles de Stromae, Pete Doherty est papa et un hommage à Brel.