Sandra Nkaké pour son nouvel album "Scars"

La chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkaké présente son quatrième album, "Scars" qui évoque les blessures et les cicatrices des expériences de la vie. Un disque d'amour, qu'elle nous dévoile.

Une voix hors du commun et un nouvel album, Scars. La chanteuse et actrice franco-camerounaise Sandra Nkaké présente son nouvel album composé de titres souls entre puissance et émotion. La signature de l'artiste ? Sa voix qui transporte à elle seule une histoire, un vécu, des douleurs, des questionnements et des révoltes.

Transformer les cicatrices en forces

"Les cicatrices sont les parties visibles des marques du passé."

Elle nous présente son quatrième album, sur France Bleu : "Scars est un disque d'amour." Parmi les titres phares de l'album, Sisters où encore La voix éraillée.

Sandra Nkaké - SCARS [Official Film]

Sandra Nkaké est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

