Selah Sue sur la scène du France Bleu Live de La Ciotat

La chanteuse belge Selah Sue est l'invitée du France Bleu Live Festival de La Ciotat ! Juste avant de monter sur scène, elle revient, avec Emilie Mazoyer, sur son dernier album : "Persona"

C'est en 2011 que nous avons découvert la chanteuse Belge avec un album à son non, Selah Sue donc, mais aussi un titre au succès planétaire : Raggamuffin !

Selah Sue - Raggamuffin (Official Video)

Depuis Selah Sue a confirmé le succès de ces premiers singles. Après une période de dépression sévère, la jeune chanteuse revient, 6 ans après son dernier album, avec Persona et le single, que vous pouvez entendre sur France Bleu, When it all falls down ("Quand tout s'écroule", en Français).

Selah Sue - When It All Falls Down (Lyric Video)

Quelques minutes avant de monter sur la scène flottante de La Ciotat pour notre France Bleu Live Festival, Selah Sue est l'invitée d'Emilie Mazoyer. Son concert sera diffusé prochainement sur l'antenne de votre France Bleu !