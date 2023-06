Skip The Use pour « Human Desorder »

Émilie Mazoyer reçoit le groupe Skip The Use, pour son album « Human Desorder ».

Skip The Use est dans "Décibels" pour son album "Human Desorder"

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit le groupe Skip The Use, pour son album Human Disorder.

Un nouvel album pour interroger notre époque

Depuis son premier album en 2099, le groupe nordiste, mené par Mat Bastard, mêle rock, métal, punk, pop, hip hop et électro en brandissant l'étendard de la liberté pour mieux affronter la noirceur de notre époque.

Après plusieurs années de pause, Skip The Use a sorti en 2019 Past & Future, et dû interrompre la tournée pour cause de pandémie. Un moment difficile mais finalement fructueux qui a permis au groupe de travailler et de proposer un nouvel album : Human Disorder, sorti au printemps.

Mat Bastard : « Pourquoi ce titre pour l’album ? Parce que dans des périodes de pandémie, de réseaux sociaux à outrance, c’est là qu’on voit toutes les facettes de l’être humain. [...] Il faut plus d’humanité en fait. De l’échange, de l’entraide. Il faut savoir se poser des questions. Les artistes servent d’abord à ça : à s’interroger. Chacun a ses propres réponses mais ces réponses n’existeront jamais si tu ne te poses pas d’abord les bonnes questions. Et moi, je pense que le bon délire, c’est qu’il vaut mieux parler des choses que de s’en foutre. Le but du jeu, c’est de se dire qu’on est encore ensemble. »

Skip The Use - Human Disorder (Official Video)

Après plus de cent concerts dans toute la France dans la foulée de l'album, et avant deux dates le 19 octobre à Paris et le 21 octobre à Lille, Skip The Use est avec Lou Sirkis, chanteuse du groupe Toybloid, pour un duo inédit : Tout contre nature.

Skip The Use - Tout Contre Nature ft. Lou Sirkis (Official Video)

Décibels, la chronique

Aujourd'hui jeudi 15 juin, l'anniversaire de l'actrice américaine Courtney Cox ! L'interprète de Monica dans "Friends" fête ses 59 ans.

La chronique : R ammstein dans la tourmente, France Bleu fête la musique à Reims et le « Johnny Circus » .