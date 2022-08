Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, xxx

Décibels, la chronique

Tellement occupés à dénicher le dernier paquet de feuilles A4 petits carreaux non perforés mais avec la marge à droite et en rouge que vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Emilie Mazoyer vous raconte tout ! Aujourd'hui Les nouveaux albums de Corsu Mezu Mezu et de Pomme.