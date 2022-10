Stomy Bugsy, le rappeur qui raconte l'tirailleurs sénégalais sur scène

Rappeur, écrivain et comédien, Stomy Bugsy joue sur scène une pièce qu'il a coécrite, mettant en scène l'histoire d'un tirailleur sénégalais, emprisonné à la Maison d'arrêt de Fresnes en 1944. Il est l'invité d'Émilie Mazoyer dans l'émission "Décibels".

Membre fondateur du groupe Ministère A.M.E.R. et originaire du Val-D'oise, Stomy Bugsy additionne les casquettes en tant que rappeur, auteur, mais aussi comédien. L'artiste est sur la scène du Théâtre du Gymnase jusqu'au 27 décembre 2022 pour y interpréter son spectacle, "Un Jour... J'irai à Détroit !", qu'il a coécrit avec David Desclos.

On peut découvrir sur scène un spectacle sur l'histoire des tirailleurs sénégalais, racontée à travers la mise en scène de trois histoires vraies. Stomy Bugsy y inteprète le rôle de Djili Amacombi, tirailleur sénégalais de l'armée coloniale incarcéré à la Maison d'arrêt de Fresnes pendant la seconde guerre mondiale.

Dans cette pièce intimiste, deux autres prisonniers accompagnent Stomy Bugsy. Un soldat français, Marcel Brovant, joué par David Desclos et un Américain, Igor Ladzig, joué par Cyril Guelle.

Stomy Bugsy est l'invité d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels.

