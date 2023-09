“Sur les cendres danser” de Jil Caplan : un album pour retrouver la joie, l’envol, revivre tout simplement

Ici, l’artiste revient à ses éternelles amours, un retour aux sources qui l’ont toujours nourrie : le folk rock à guitares, les ballades charnelles et les harmonies subtiles.

Qu’il est loin le temps où une jolie chanteuse à la beauté garçonne décrochait la Victoire de la Musique du meilleur espoir féminin. Depuis, Jil Caplan s’est affirmée comme l’une des artistes les plus singulières et attachantes de notre patrimoine musical, avec autant de chansons marquantes à la clé : “Oh tous les soirs”, “Tout ce qui nous sépare”, “Natalie Wood”, “Le lac”, “De toutes petites choses”, “Nos chevaux sauvages”...

Tout c'qui nous sépare

6 ans après “L’imparfaite”, elle est de retour avec “Sur les cendres danser”, un album pour lequel elle a collaboré avec Émilie Marsh, musicienne, compositrice, autrice et interprète, qui fut longtemps la guitariste et l’arrangeuse de la chanteuse Dani, prématurément disparue, mais dont l’esprit bienveillant plane sur le duo. Émilie à la musique, Jil aux textes, tandem fusionnel, alter égales, notes et mots, arrangements tissés par elles deux dans le même idéal écrin.

Jil Caplan - Tout éteindre (Clip officiel)

Élégance, émotion, énergie, poésie... Jil Caplan est l’invitée d’Emilie Mazoyer pour discuter autour de ce nouvel album qui est sans doute le plus personnel de l’artiste.

