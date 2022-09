Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Suzanne auteure-compositrice-interprète originaire d'Avignon, nous présente le nouvel extrait de son deuxième album à paraître prochainement.

Suzane, la révélation scène

Deux ans après la sortie de son premier album Toï Toï, certifié disque d'or, et une Victoire de la révélation scène lors des Victoires de la musique 2020, Suzane signe son retour et dévoile son nouveau single Belladonna. Inspirée par la plante toxique "belladonne" qui entraîne une réaction mortelle à son contact, Suzane nous dépeint un portrait de femme aussi désirable que nocive. Un single d'une pop fraîche et entêtante, à l'énergie résolument solaire.

Elle mêle musique électro, chanson française à texte et danse contemporaine. Son énergie débordante et communicative lors de ses prestations live en font l'une des artistes françaises les plus programmées en festivals.

Suzane sera en concert le 22 septembre 2022 à l'Olympia à Paris et en tournée dans toute la France. Son nouvel album sortira cet automne.

Décibels, la chronique

Tellement occupés à dénicher le dernier paquet de feuilles A4 petits carreaux non perforés mais avec la marge à droite et en rouge que vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Emilie Mazoyer vous raconte tout ! Aujourd'hui Yseult et Patrick Bruel de retour et le cœur de Clara Luciani pour la bonne cause.