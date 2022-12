Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit le duo Terrenoire, qui sort un single, « Des trésors », une relecture de « Everything I Wanted » de Billie Eilish.

Le duo sort un single pour saluer la fin de sa tournée

Pour fêter la fin d’une tournée de plus de 110 dates et avant de retrouver les deux frères le 18 avril 2024 au Trianon à Paris, le duo Terrenoire, vainqueur de la Victoire de la musique de la révélation masculine, présente « Des Trésors », reprise du titre « Everything I Wanted » de Billie Eilish. Pour l'occasion, les natifs de Saint-Étienne ont réécrit une version entièrement en français, qui s'ajoutera à la réédition de leur dernier album Les Forces contraires : La mort et la lumière.

Décibels, la chronique

Trop occupés à perfectionner votre « pom pom pompom » pour les 252 ans de Beethoven, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Émilie vous raconte tout ce qu'il se passe.

Aujourd’hui, la visite du château de la Star Ac’, un doc sur les studios Abbey Road et l’entrée au patrimoine de l’Unesco du raï.