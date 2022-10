Thomas Dutronc et l'album Dutronc & Dutronc

Émilie Mazoyer reçoit Thomas Dutronc, qui vient présenter l’album "Dutronc & Dutronc" mais aussi la tournée qui se poursuit avec Jacques Dutronc et lui à travers la France.

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, Thomas Dutronc, présente l’album que son père Jacques Dutronc et lui sortent le 4 novembre, Dutronc & Dutronc.

Dutronc, père & fils

Après leur reprise de L'Opportuniste et, cet été, de J’aime pas les filles, composée et interprétée pour la première fois en 1967 par Jacques Dutronc, le duo père et fils a commencé une tournée dans toute la France.

Ils sortent le 4 novembre un album Dutronc & Dutronc dans lesquels ils reprennent leurs grands standards et poursuivent leur tournée. Émotion, talent et bonne humeur se conjuguent pour offrir un moment exceptionnel !

Jacques et Thomas Dutronc sont en tournée : notamment le 3 novembre à Montpellier, le 16 novembre à Lille, le 6 décembre à Bordeaux, le 16 décembre à Lyon et le 21 décembre à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres villes.

Décibels, la chronique

Trop occupés à apprendre par cœur les fréquences des 44 locales de France Bleu, vous en avez délaissé l'actu musicale ? Pas de soucis, Émilie Mazoyer vous raconte tout !

Aujourd'hui : des nouvelles de Céline Dion, "Bodyguard a 30 ans" et le remaniement des jurés de "The Voice Kids".