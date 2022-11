"Tout au tour" : le nouvel album live de Tryo

C'était le 20 mai 2022 à l'Accor Arena de Paris. Le groupe Tryo a fêté ses 25 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel dans la salle mythique de Bercy. Cette grande cérémonie pour les amoureux de la variété et du reggae a été enregistrée et sera publiée le 11 novembre 2022 dans un album exceptionnel : "Tout au tour".

C'est un opus de partage qui dure une heure et seize minutes. Le groupe Tryo interprète ses plus grands tubes, comme "Serre-moi", "L'hymne de nos campagnes" ou encore "Désolé pour hier soir".

On retrouve quelques invités surprises d'exception comme Dub Inc et Mike & Riké de Sinsemilia, mais aussi Véronique Sanson, Alain Souchon, Bénabar ou encore Bigflo et Oli, L.E.J., Gauvain Sers et Claudio Capeo.

25 ans de route et de liberté

Il a fallu batailler pour ce concert géant : prévu au départ en mars 2020, il a été décalé pas moins de cinq fois en raison de la crise sanitaire. Les artistes, comme le groupe, ont dû s'armer de patience.

