Vitaa, pour le single "Les choses qu'on fait"

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale.

Ce soir, elle reçoit Vitaa est dans « Décibels » pour son single Les choses qu’on fait, extrait de son prochain album Charlotte, qui sortira à l’automne.

Le single de Vitaa qui annonce son cinquième album

Vitaa est l’une des artistes les plus populaires de ces dernières années, avec plus de 3 millions d’albums vendus dans le monde, plus de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’1 milliard de vues Youtube.

Après l'aventure en duo avec Slimane et leur album évènement Versus, elle sort cet automne un nouvel album, son cinquième, intitulé Charlotte, qu’elle a voulu plus intime : Charlotte est son prénom. Le single Les choses qu’on fait, extrait de cet album, vient de paraître.

Vitaa nous le présente et annonce une grande tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse en 2024 . Elle sera à l’Accor Arena à Paris le 4 décembre 2024.

VITAA - Charlotte (Clip Officiel)

Aujourd'hui, 14 juin, c'est un chanteur pas comme les autres qui fête ses 62 ans : Boy George ! Plus de 30 millions de disques vendus et presque autant de scandales. Il a quand même fait plusieurs mois de prison pour avoir séquestré un homme tout nu dans son appart à Londres !

La chronique : Concert hommage à Mylène Farmer, les femmes qui font la musique et la tournée de Kassav’.