Yodelice et son nouvel album "The Circle"

Émilie Mazoyer reçoit Yodelice qui vient présenter son tout nouvel album, « The Circle », dont est extrait le single « Keep Running ».

Chaque soir du lundi au vendredi à 19h, Émilie Mazoyer nous propose un condensé de l'actualité musicale. Ce soir, elle reçoit Yodelice qui sort ce vendredi 25 novembre son nouvel album, The Circle.

« The Circle », le 4e album de Yodelice

Treize ans après son premier album, Tree of Life, l’auteur-compositeur-interprète, mais aussi producteur et acteur, Yodelice sort ce vendredi 25 novembre un nouvel album, The Circle, dont on a déjà pu écouter un premier single, « Keep Running ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Celui qui a collaboré avec Johnny Hallyday et Jain, qui a joué dans plusieurs films de Guillaume Canet, propose un album personnel, nourri de ses multiples expériences. Les 10 titres de The Circle, portés pour la plupart par un minimalisme guitare-voix, déploient une atmosphère à la fois puissante et dépouillée.

Décibels, la chronique

Trop occupés à effacer les 25 000 messages « Black Friday » qui inondent votre boîte mail, vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Émilie Mazoyer vous raconte tout ce qu'il se passe.

Aujourd’hui, le cœur de Clara Luciani bat encore, les Grammy Awards et les souvenirs de Platine 45.