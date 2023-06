Zaho de Sagazan et Abd al Malik au festival Sœurs Jumelles

Pour pour son dernier jour au festival Sœurs Jumelles, l'émission "Décibels" vous offre une rencontre avec deux artistes passionnants : Zaho de Sagazan et Abd al Malik.

Le festival Sœurs Jumelles nous donne l'occasion de rencontrer les derniers talents émergents ! Zaho de Sagazan a sorti son premier album, La Symphonie des éclairs en 2023. À 23 ans, elle a développé un style musical bien à elle, entre electro, rock et... récits d'histoires d'amour ! L'autrice, compositrice et interprète de 23 ans s'était faite remarquer en 2022 avec ses participations aux Inouïs du Printemps de Bourges ou encore les Transmusicales de Rennes.

Entre rêves et réalités, Zaho de Sagazan s'autorise les influences électro, pop et rock. Des compositions remplies d'histoires, d'émotions et de références d'inspiration, comme la musique classique qu'elle a pratiquée dès l'enfance.

Abd al Malik se raconte

Le musicien et poète Abd al Malik Musicien nous parle de son actualité, de son rapport à la musique et des personnes qui gravitent autour de ses productions audiovisuelles, comme le photographe Fabien Coste, photographe et vidéaste avec qui il travaille régulièrement.

L'artiste est programmé dans une conversation artistique du festival, au Théâtre de la Coupe d’Or ce vendredi. Il proposera aussi une projection de son film Qu'Allah bénisse la France.

Également dans la programmation du jour à Rochefort : un spectacle de Malik Djoudi, le concert de Véronique Sanson et de nombreuses projections de films.

Qu'Allah bénisse la France - Un film de Abd Al Malik - Bande-annonce HD - AD VITAM

Décibels, la chronique

Émilie une dernière fois au rapport pour votre dose quotidienne d'actualités musicales ! C'est déjà la fin de la saison alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir 4 bonnes raisons de se dire dès maintenant : vivement la rentrée ! Écoutez la chronique du jour : 4 bonnes raisons de se dire "Vivement la rentrée" !