Zaho de Sagazan pour son premier album, "La symphonie des éclairs"

À 23 ans, Zaho de Sagazan a sorti son premier album en mars 2023. Dans "Décibels", elle nous parle de son univers musical bien à elle : entre ele tro, rock et histoires d'amour.

On décrit sa voix comme "étrange", mais aussi "familière" et "puissante". Zaho de Sagazan nous présente son premier album, La symphonie des éclairs, publié le 31 mars 2023. L'autrice, compositrice et interprète de 23 ans s'était faite remarquer en 2022 avec ses participations aux Inouïs du Printemps de Bourges ou encore les Transmusicales de Rennes.

Dans ses chansons auxquelles elle prête un soin particulier à l'écriture, Zaho de Sagazan s'empare souvent du sujet de l'amour et s'invente des histoires, celles qu'elle n'a jamais vécues. Des fantasmes amoureux aux relations de couple, la chanteuse s'est façonné un univers musical, tant par ses mélodies que par ses textes.

Entre rêves et réalité, Zaho de Sagazan s'autorise les influences électro, pop et rock. Des compositions remplies d'histoires, d'émotions et de références d'inspiration, comme la musique classique qu'elle a pratiquée dès l'enfance.

Zaho de Sagazan - Tristesse (Clip Officiel)

Zaho de Sagazan est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

