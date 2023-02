Zaz, l'artiste engagée et aussi récompensée

Zaz est l'invitée de "Décibels" sur France Bleu pour parler de la réédition de son album et de ses prix.

Depuis son tube "Je Veux" en 2010, elle en a parcouru du chemin. La chanteuse Zaz continue d'être fidèle à elle-même et à ses valeurs dans ses chansons et ses engagements écologiques.

L'artiste attire désormais un public qui dépasse les frontières francophones. Elle a reçu, en décembre dernier, en Allemagne où elle connaît un certain succès, un prix sur le développement durable qui récompense son implication pour la planète, et le tout, en présence du chancelier Olaf Scholz.

En décembre 2022, Zaz publiait la réédition de son album Isa, avec trois titres inédits. L'artiste est en tournée mondiale pendant toute l'année 2023.

Zaz est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans "Décibels" sur France Bleu.

Décibels, la chronique

