"Let it shine" : Zazie, de retour avec un EP solaire

La chanteuse Zazie est de retour après quatre ans d'absence. Elle présente son nouvel EP avec un titre lumineux pour éblouir notre automne : "Let it shine". Rencontre avec Émilie Mazoyer dans "Décibels".

"J'ai gardé le soleil dans ma tête." Entre le dernier album de Zazie, Essenciel, sorti il y a 4 ans, et son nouvel EP publié le 23 septembre 2022, le monde a bien changé. L'artiste française s'empare des métamporphose du monde pour construire une ode à la lumière ou encore un cri du cœur : "Let it shine".

On reconnaît la patte de l'artiste, ses paroles, son style bien à elle : Zazie est de retour.

La chanson est accompagnée de trois autres titres, dans EP, un opus qu'elle n'a pas travaillé comme un album studio classique, mais comme un "direct live". Une captation musicale du moment présent, dans lequel l'artiste se livre sur ce qu'elle ressent.

Zazie est l'invitée d'Émilie Mazoyer dans l'émission Décibels.

