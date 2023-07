Hommage à Jane Birkin : sa vie en chansons

"Ex-fan des sixties", "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve", "Je t'aime... moi non plus" ou encore "La Gadoue" : autant de titres qui résonnent aujourd'hui dans nos oreilles.

Son accent anglais à croquer, ses yeux remplis de mélancolie, un sourire désarmant, une voix envoutante : Jane Birkin s'était tout cela et bien plus encore. Morte à l'âge de 76 ans, la chanteuse laisse derrière elle un catalogue de chansons cultes. Alors qu' elle annonçait à son ami Etienne Daho vouloir remonter sur scène il y a quelques jours , celle que l'on résume trop souvent à sa relation avec Serge Gainsbourg s'est donc éteinte.

À lire aussi La chanteuse et comédienne Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans

Alors qu'elle arrive en France à la fin des années 60 pour faire carrière comme actrice, elle rencontre Serge Gainsbourg sur le tournage du film Slogan en 1968 à Venise, en Italie. Si le grand public retient plus sa carrière de chanteuse, Jane Birkin n'a jamais délaissé sa passion pour la comédie jouant dans plus de 70 films et montant sur les planches du théâtre. Une carrière d'actrice récompensée par 3 Césars et un Molière. Serge Gainsbourg écrira et composera 8 de ses 13 albums. Le premier renferme l'une des chansons cultes de la chanteuse : Je t'aime... moi non plus. Une chanson condamnée par le Pape, certes, mais qui donnera un nom à Jane.

Serge Gainsbourg ft. Jane Birkin - Je t'aime...Moi non plus (Official Audio)

Si Serge offre des succès sur mesure à Jane, la chanteuse, elle, lui offre une crédibilité et une vraie notoriété. Sur le même album : 69, année érotique ou encore Elisa. S'en suivent alors de nombreux tubes dont Ex-fan des sixties, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ou encore Di doo dah en 1973, un titre sur son côté garçon manqué et sa poitrine... qui ne pousse pas ! 1980 : Jane quitte Serge. Séparation dans la vie privée certes, mais pas dans la collaboration artistique. Parmi les chansons de Gainsbourg post-rupture, on retrouve Quoi. Un plaidoyer d'amour fou qui témoigne de ce lien qui unira les deux artistes jusqu'à la mort de l'homme à la tête de choux.

Son dernier album studio remonte à 2020. Oh ! Pardon, tu dormais, produit par Etienne Daho, est probablement l'un des plus personnels de la carrière de Jane Birkin où elle revient, notamment, sur la mort de sa fille Kate en 2013.

Jane Birkin - Oh! Pardon tu dormais... (Clip officiel) ft. Etienne Daho