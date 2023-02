40 ans d'Indo, Pharrell Williams et Louis Vuitton et Calogero devient acteur !

Aujourd'hui 22 février, date maudite pour les fans de musiques électroniques en général et de french touch en particulier ! Il y a 2 ans jour pour jour l'immense groupe Daft Punk annonçait la fin de l'aventure.

Indochine n'en finit plus de fêter ses 40 ans sur les routes et toutes les radios, et le succès toujours au rendez-vous... Leur nouveau single est la version live de ''Station 13'', enregistrée pendant leur immense tournée de stades ''Central Tour''... Le concert complet est sorti il y a un mois, version audio ou film, et squatte toujours les premières places des classements.

Prochain rendez-vous avec Indochine pour les fans, leur tournée de festivals d'été, notamment aux Eurockéennes de Belfort et Pause Guitare à Albi.

Le chanteur rappeur producteur américain Pharrell Williams aime la France, il a même participé au dernier album d'Orelsan... et la France le lui rend bien, un exemple parmi d'autres l'immense succès chez nous de sa chanson ''Happy''

Pharrell Williams va pouvoir passer encore plus de temps en France, il vient d'être nommé directeur de la création masculine chez Louis Vuitton à 49 ans ! Il ne découvre pas le monde du luxe à la française, il a longtemps été l'égérie de Chanel... Mais prendre les commandes d'une maison, c'est un pas supplémentaire, on lui souhaite que ça se passe mieux que pour son collègue Kanye West, en plein désastre économique avec Adidas.

Calogero ajoute une corde à son arc artistique ! Guitariste, pianiste, chanteur, auteur, compositeur... et désormais acteur, pour la 1ère fois dans une série télé! Ca s'appelle ''Tessa'', l'histoire d'une ado de 16 ans qui se rêve chanteuse mais dont tout le monde se moque, sauf son prof de musique, Raphaël... joué donc par Calogero! Le tournage vient de débuter, diffusion la saison prochaine sur M6.